Dillistone Aktie: Der weitere Knall!

Die Software-Aktie Dillistone weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 13,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investitionen eher unrentabel ist und daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Dillistone-Aktie bei 14,66 GBP liegt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,125 GBP aus dem Handel, was einen Abstand von -99,15 Prozent zum GD200 bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Dillistone-Aktie mit einer Differenz von -98,56 Prozent weit darunter. Daher erhält die Aktie in der technischen Analyse insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Auf fundamentaler Ebene wird die Dillistone-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 312,5, was einem Abstand von 192 Prozent zum Branchen-KGV von 106,94 entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie fundamental als "Schlecht" empfohlen.