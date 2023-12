Dillistone Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Die Spanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Dillistone liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25 betrachtet den Zeitraum von 25 Tagen, und auch hier bewegt sich der RSI für Dillistone bei 50, was ebenfalls auf eine "Neutral" Situation hinweist. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Der gleitende Durchschnittskurs der Dillistone beläuft sich derzeit auf 15,15 GBP, während die Aktie selbst einen Kurs von 12,5 GBP hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -17,49 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 9,25 GBP, was die Aktie mit einem Abstand von +35,14 Prozent als "Gut" einstuft. Die Gesamtbewertung für diese Kategorie ist daher "Neutral".

In Bezug auf die fundamentale Analyse hat die Aktie von Dillistone ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 312,5, was 193 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" (106,71). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt daher zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf Dividenden hat Dillistone derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 13,15%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.