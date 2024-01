Dillistone Aktie: So schnell kann es gehen

Die Dividende der Aktie von Dillistone weist derzeit eine Rendite von 0 % auf, was 13,12 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass Anleger, die in diese Aktie investieren, einen geringeren Ertrag erzielen können. Die Ausschüttungspolitik des Unternehmens wird daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Dillistone als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 beträgt 14,7 GBP, während der Kurs der Aktie bei 12,5 GBP liegt, was einer Abweichung von -14,97 Prozent entspricht. Hingegen ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein GD50 von 10,66 GBP, was einer Abweichung von +17,26 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" klassifiziert. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung von "Neutral".

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Dillistone mit einem Wert von 312,5 deutlich höher als der Branchendurchschnitt in der Software-Branche. Das Branchen-KGV liegt bei 107,11, was einer Überbewertung von 192 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Dillistone-Aktie gegeben hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral" in diesem Bereich. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

Insgesamt erhält die Dillistone-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.