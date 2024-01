Dillistone Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die Softwarefirma Dillistone hat in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine negative Bewertung erhalten. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0, was einer Differenz von -13,12 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an Dillistone wurden ebenfalls analysiert. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden als durchschnittlich bewertet, was zu einer neutralen Gesamtbewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führte.

In Bezug auf den Aktienkurs schnitt Dillistone in den letzten 12 Monaten mit einer Performance von -13,79 Prozent unterdurchschnittlich ab. Im Vergleich zur Software-Branche und zum Informationstechnologie-Sektor ergab sich eine Unterperformance von -5,02 Prozent bzw. 5,9 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führte.

Die technische Analyse ergab, dass der aktuelle Aktienkurs von 11,5 GBP 21,07 Prozent unter dem gleitenden Durchschnittskurs von 14,57 GBP liegt, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage führte jedoch zu einer neutralen Bewertung mit einem Abstand von +1,14 Prozent.

Insgesamt wurde Dillistone in Bezug auf Dividendenpolitik, Stimmungsbild, Branchenvergleich Aktienkurs und technische Analyse als neutral oder schlecht bewertet.

