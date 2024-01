Dillistone Aktie: Lieber erstmal halten!

Die technische Analyse der Dillistone-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 14,82 GBP lag. Der aktuelle Schlusskurs von 12,5 GBP weicht somit um -15,65 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir nun den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 9,67 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs liegt darüber (+29,27 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Dillistone-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes kann festgestellt werden, dass Dillistone über einen längeren Zeitraum hinweg eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in diesem Punkt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Dillistone aktuell 0 beträgt, was einer negativen Differenz von -12,98 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Software" entspricht. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Dillistone daher als "Schlecht".

Die Diskussion in den Sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Dillistone eingestellt waren und es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis unserer Stimmungsanalyse führt.

Insgesamt erhält Dillistone somit eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.