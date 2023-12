Dillistone Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Dillistone Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Dillistone. Daher wird die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Dillistone weist einen Wert von 312,5 auf, was deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt von 106,73. Somit wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Dillistone-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 15 GBP. Der letzte Schlusskurs von 12,5 GBP weicht somit um -16,67 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Wenn wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Dillistone-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Dillistone zu beobachten. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Dillistone wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.