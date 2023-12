Dillards Capital I Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

In den letzten Wochen gab es bei Dillard's Capital I keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für diese Stufe ein "Gut" für Dillard's Capital I.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Dillard's Capital I-Aktie in den letzten 7 Tagen zeigt einen Wert von 23, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 44,73, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Dillard's Capital I.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Dillard's Capital I besonders negativ diskutiert, wobei an vier Tagen positivere Themen vorherrschten und an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind es jedoch vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Dillard's Capital I-Aktie mit einem Kurs von 25,97 USD inzwischen +1,05 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf +1,29 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.