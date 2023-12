Dillards Capital I Aktie: Keine Angst!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Dillard's Capital I in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die analysiert wurden, um einen weiteren Indikator für die Aktienbewertung zu liefern. Allerdings gab es in den letzten Tagen vor allem negative Themen bei den Diskussionen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Titels führt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und zeigt an, ob ein Titel überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Dillard's Capital I-Aktie liegt bei 63, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine neutrale Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen (52,19), und auch hier wird die Aktie als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein neutrales Rating für Dillard's Capital I.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig zu erkennen. Obwohl sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat, erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt jedoch eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "schlecht" bewertet.

Die technische Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Dillard's Capital I-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie als neutral bewertet. Insgesamt erhält die Dillard's Capital I-Aktie daher eine neutrale Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.