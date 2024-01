Dillards Capital I Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum und ist daher ein zuverlässiger Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Dillard's Capital I-Aktie liegt bei 44 und zeigt somit eine neutrale Bewertung an. Dieser Wert wird auch mit dem RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 47,73 beträgt. Auch hier wird die Aktie als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Dillard's Capital I.

Die Diskussionen über Dillard's Capital I in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel hin. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt wird die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung also als "Gut" angemessen bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage 25,65 USD beträgt, während der aktuelle Kurs bei 25,74 USD liegt, was einer Abweichung von +0,35 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (25,72 USD) weist eine geringe Abweichung von +0,08 Prozent auf. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Dillard's Capital I-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.