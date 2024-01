Dillard's Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien, da es Stimmungen verstärken oder sogar umkehren kann. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Dillard's eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Dillard's derzeit einen niedrigeren Wert von 0,32 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,38 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls negative Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Dillard's liegt bei 53,33, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,1, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Insgesamt deutet die Diskussion in den sozialen Medien und der Relative Strength Index darauf hin, dass die Aktie von Dillard's derzeit mit einer "Schlecht" bzw. "Neutral" angemessen bewertet wird.