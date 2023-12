Dillard's Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Dillard's liegt bei 36,62. Dies deutet darauf hin, dass die Situation als weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird, und daher wird sie als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt, dass der RSI für die Dillard's bei 28 liegt, was als Anzeichen für eine überverkaufte Situation gilt und daher als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Dillard's ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 8,58 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 36,82 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die Analysteneinschätzung für die Dillard's ergibt insgesamt ein "Neutral", da 0 Kaufempfehlungen, 1 Halten-Einstufungen und 0 Verkaufen-Einstufungen vorliegen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Dillard's liegt bei 325 USD, was einer erwarteten negativen Entwicklung des Aktienkurses um -20,08 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie das Rating "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Dillard's eine Rendite von 37,05 Prozent erzielt, was mehr als 38 Prozent über der durchschnittlichen Rendite der Branche "Multiline-Einzelhandel" liegt. Die Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -5,64 Prozent, und auch hier liegt die Dillard's mit 42,69 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.