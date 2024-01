Dillard's Aktie: Was kommt da auf sie zu?

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Dillard's. Das bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Bewertungen für die Dillard's-Aktie abgegeben, wovon eine als "Neutral" eingestuft wurde. Derzeit gibt es kein aktuelles Kurszielupdate von Analysten, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 325 USD, was auf ein Abwärtspotential von -17,85 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 395,64 USD hindeutet. Daher wird die Aktie mit einer "Schlecht"-Empfehlung bewertet und insgesamt erhält Dillard's ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass die Dillard's-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch bei einer Betrachtung über einen längeren Zeitraum ergibt sich ein ähnliches Bild, was insgesamt zu einer Einstufung als "Neutral" im Relative Strength Index führt.

Abschließend erhält die Dillard's-Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 395,64 USD lag, was einem Unterschied von +21,04 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Entwicklungen, wodurch die Dillard's-Aktie auch in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung erhält.