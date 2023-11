Dillard's Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Anleger: Die Diskussionen zu Dillard's in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich dieses Titels. In den letzten beiden Wochen waren die Kommentare und Meinungen überwiegend positiv. Darüber hinaus wurden hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen diskutiert. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Zusammenfassend betrachtet ist die Anlegerstimmung in Bezug auf die Aktie von Dillard's angemessen.

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung können über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und analysiert werden. Dadurch lassen sich interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate ziehen. Die Aktivität im Zusammenhang mit der Aktie war dabei gering, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Veränderungen, was einer Einschätzung als "Neutral" entspricht. Insgesamt ergibt sich somit für Dillard's in diesem Bereich die Einstufung "Schlecht".

Analysteneinschätzung: Die Dillard's-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es keine "Gut"-Bewertungen, eine "Neutral"-Bewertung und keine "Schlecht"-Bewertungen. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (325 USD) ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -7,29 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 350,55 USD, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Dillard's in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Dividende: Investoren, die derzeit in Dillard's investieren, können eine Dividendenrendite von 0,32 % erwarten, was 5,39 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt im Multiline-Einzelhandel liegt. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik führt.