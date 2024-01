Dillard's Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Aktienkurs von Dillard's hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" als äußerst erfolgreich erwiesen. Mit einer Rendite von 37,05 Prozent liegt das Unternehmen deutlich über dem Branchendurchschnitt von -4,5 Prozent. In der Kategorie "Multiline-Einzelhandel" liegt die Rendite von Dillard's sogar bei 41,54 Prozent, was eine sehr starke Entwicklung darstellt und zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Dillard's beträgt derzeit 0,32 Prozent bezogen auf den aktuellen Aktienkurs, was nur leicht unter dem Branchenmittel von 0,66 Prozent liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Dillard's-Aktie positive Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 324,22 USD, während der aktuelle Kurs bei 403,65 USD liegt, was einer Abweichung von 24,5 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 346,95 USD über dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von 16,34 Prozent entspricht. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik positiv bewertet.

Die Analysteneinschätzungen für Dillard's sind gemischt. In den letzten zwölf Monaten gab es 0 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen von Analysten, was im Schnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 325 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -19,48 Prozent fallen könnte. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.