Dillard's Aktie: Kracht es jetzt richtig?

In den letzten zwölf Monaten hat ein Analystenteam die Dillard's-Aktie bewertet. Die Bewertungen ergaben ein "Neutral"-Rating, da 1 Analyst eine neutrale Einschätzung abgab. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel wurde auf 325 USD festgelegt, was einem Abwärtspotenzial von -20,3 Prozent entspricht. Daher wurde die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Dillard's beträgt derzeit 0,32 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,38 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen vor allem negativ über Dillard's diskutiert. Anleger äußerten sich an vier Tagen positiv und an neun Tagen negativ über die Aktie. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwog die negative Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Dillard's überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält die Aktie in diesem Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.