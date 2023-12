Dignitana AB Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. In Bezug auf Dignitana betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 84 Punkte, was darauf hindeutet, dass Dignitana derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 61,54, was bedeutet, dass Dignitana weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Dignitana für diesen Punkt unserer Analyse somit eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Dignitana auf 3,51 SEK, während der aktuelle Aktienkurs bei 2,02 SEK liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -42,45 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt derzeit bei 2,25 SEK, was zu einer Abweichung von -10,22 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht". Insgesamt wird Dignitana daher mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Dignitana eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Dignitana daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Dignitana somit von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Darüber hinaus lässt sich Dignitana über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Dignitana in diesem Punkt.