Digitales Zertifikat: mehr Transparenz für Kunden beim Verkauf eines gebrauchten Škoda

Mladá Boleslav (ots) -› Digitales Zertifikat gibt Überblick über vom Hersteller autorisierte Details inklusive technischer Spezifikationen, geprüftem Kilometerstand, Serviceterminen und Reparaturen› Vom Hersteller authentifizierte Daten zum Fahrzeugzustand schaffen mehr Transparenz für potenzielle Käufer und Verkäufer› Digitales Zertifikat lässt sich einfach über die Škoda Connect(1)-Website (https://www.skoda-connect.com/) anfragenŠkoda Besitzer können ab sofort mit wenigen Klicks ein digitales Zertifikat für ihr Fahrzeug mit verifizierten Details zu Zustand und Serviceverlauf innerhalb der Garantiezeit kreieren. Dieses offiziell vom Hersteller bereitgestellte Dokument fasst Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammen, darunter auch aus dem elektronischen Serviceheft des Fahrzeugs. So haben Kunden zu jeder Zeit verlässliche Informationen zu ihrem Fahrzeug zur Hand, ohne hierfür einem Händler einen Besuch abstatten zu müssen oder Gebühren aufzuwenden. Der Service steht für alle europäischen Škoda Fahrzeuge bereit, für die Škoda Connect verfügbar ist. Diese Website (https://availability.skoda-auto.com/004/en-com?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=press_release&utm_content=press_release#/service/68) zeigt einen Überblick über die teilnehmenden Länder und die entsprechenden Funktionen.Beim Verkauf eines Škoda Fahrzeugs erhöht das digitale Fahrzeugzertifikat die Transparenz für alle Parteien und steigert so den Wiederverkaufswert. Das Dokument umfasst die Fahrzeugidentifikationsnummer und technische Spezifikationen sowie einen Überblick über die Serien- und Optionsausstattung. Zudem gibt es Auskunft über den aktuellen Kilometerstand, alle vorausbezahlten Service- und Garantieverlängerungen und die umfassende Servicehistorie. Dies schließt sowohl regelmäßige Wartungen als auch eventuelle Garantiereparaturen ein. Informationen zu Service und Reparaturen nach Ablauf des Garantiezeitraums wird das digitale Zertifikat zu einem späteren Zeitpunkt enthalten. Fahrzeugbesitzer können ihr Zertifikat einfach als PDF über das Škoda Connect-Portal kreieren und herunterladen. Hierfür müssen sie sich lediglich einloggen, auf ,Digitales Zertifikat‘ klicken und das PDF downloaden. Anschließend können sie es je nach Bedarf weiterleiten oder mit anderen Personen teilen. Das Zertifikat lässt sich beliebig oft erneut erstellen und abrufen.Wöchentliche Aktualisierung des KilometerstandsDas digitale Zertifikat bietet auf einen Blick alle wichtigen Details, die den Käufer bei einem möglichen Fahrzeugkauf interessieren. Der Kilometerstand wird fortlaufend aktualisiert – auch nach der Garantiezeit. Bei einem Fahrzeugfernzugriff, der über Škoda Connect aktiviert wurde, zeichnet das System den Kilometerstand wöchentlich auf.Škoda Connect: alles Wissenswerte auf dem SmartphoneÜber die digitalen Škoda Connect-Services behält der Nutzer jederzeit alle wichtigen Fahrzeugdaten im Blick – bequem auf seinem Smartphone. Zudem bietet der Dienst weitere nützliche Funktionen. Der Fahrer kann zum Beispiel überprüfen, ob die Türen abgeschlossen sind, seine gespeicherte Personalisierung in mehreren Fahrzeugen synchronisieren, die Pannenhilfe kontaktieren oder Servicetermine vereinbaren. Alle relevanten Bewegungs- und Kundendaten werden gemäß den strengen Vorgaben der EU-DSGVO gespeichert.Digitalisierung: Angebot an innovativen, cleveren Services ausbauenŠkoda Auto bietet eine zunehmende Auswahl an vielfältigen Konnektivitätsdiensten und innovativen Services, die den Fahrzeugalltag einfacher und praktischer machen. Hierzu zählen zum Beispiel Pay to Park (https://www.skoda-media.de/press/detail/4039/) zum komfortablen Bezahlen von Parkgebühren und die neue In-Car-App ,Angebote‘ (https://www.skoda-media.de/press/detail/4179/). Sie zeigt lokale Rabattaktionen und Spezialangebote an.(1) Unter Škoda Connect sind Funktionen von Infotainment Online und Care Connect erhältlich. Die Dienste sind teilweise kostenpflichtig und ihre Verfügbarkeit ist abhängig vom Land und vom Mobilfunkempfang. Registrierung bei der Škoda Auto a.s. erforderlich, außer für eCall. Nutzung von Infotainment Online nur mit Škoda Navigationssystem. Care Connect (Remote Access) wird mit der MyŠkoda App gesteuert, wofür ein Smartphone (iOS oder Android) mit Internetzugang benötigt wird. Nähere Informationen zu Škoda Connect erhalten Sie bei Ihrem Škoda Partner und unter www.skoda-auto.de/connect.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell