Digitale und grüne Lösungen stehen im Mittelpunkt der Huawei Europe Roadshow 2023

Düsseldorf, Germany, 22. März 2023 (ots/PRNewswire) -- Unter dem Motto „Digital & green – Create new value together" stellt Huawei auf seiner diesjährigen Roadshow die Vorteile seiner Lösungen in den Bereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Effizienz auf Veranstaltungen in 22 europäischen Ländern vor.- Zwei Trucks werden dazu auf separaten Routen unterwegs sein. Den Auftakt bilden Schweden (am 22. März) und Frankreich (am 28. März).Marktveränderungen und der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit zählen für viele Unternehmen aktuell zu den größten Herausforderungen. Eine umfassende, branchenübergreifende Digitalisierung kann helfen, darauf die passenden Antworten zu finden. Die Huawei Europe Enterprise Roadshow 2023 stellt die neuesten Technologien und Lösungen für Unternehmen vor und vernetzt Kunden, Partner und Branchenexperten. Die Teilnehmer können Huawei-Produkte aus erster Hand testen und die Top-Experten des Unternehmens persönlich kennenlernen.Nach dem großen Erfolg der letztjährigen Roadshow, bei der mehr als 8500 Besucher den Truck besichtigten, wird sich das Event auch in diesem Jahr wieder auf dedizierte Branchenszenarien wie Bildung, Verwaltung, Gesundheitswesen, ISP, Einzelhandel, Finanzen und Verkehr konzentrieren.Die Roadshow führt durch ganz Europa – mit Halt in über 70 Städten. Von Schweden über Dänemark, Frankreich und Portugal bis nach Polen, Deutschland, Spanien, Serbien, Ungarn, die Niederlande, die Schweiz, Luxemburg, Belgien, Norwegen, Finnland, Bulgarien, Griechenland, die Türkei, Rumänien, Österreich, die Tschechische Republik und Irland.„Huawei will der bevorzugte und verlässliche Partner für die digitale Transformation von Unternehmen sein. Ziel des diesjährigen Events ist es daher, unseren Kunden und Partnern aller Branchen ein offenes Forum zu bieten, auf dem wir gemeinsam mit ihnen ihre individuellen Anforderungen identifizieren. Anhand personalisierter Szenarien möchten wir so mit unseren innovativen Produkten und Lösungen echten Mehrwert schaffen", sagt Todd Sun, Vice President of European Enterprise Marketing & Solution Sales Department.Diese Produkte und Lösungen gibt es unter anderem auf der Roadshow zu sehen:- Das Angebot an kabelgebundenen und kabellosen LAN-Infrastrukturlösungen für Unternehmensnetzwerke umfasst:- CloudCampus 3.0: Eine End-to-End-Lösung für LAN, WLAN und WAN im Unternehmensbereich- CloudEngine-Switches: Netzwerk-Skalierung, Automatisierung und Programmierbarkeit für verschiedene Netzwerkgrößen- AirEngine-WLAN-Access Points : Ausgezeichnete Access Points mit Gbit/s-Geschwindigkeiten für den kabellosen Campus- iMaster NCE: Eine automatisierte, intelligente Netzwerkmanagement-PlattformHuawei wurde kürzlich als Leader im 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure (https://e.huawei.com/de/news/de/2023/01_Gartner?utm_campaign=01WEUHQ225403N&utm_medium=pr&utm_source=weumedia&source=weumedia&utm_object=pressrelease&utm_content=2023roadshow)anerkannt.- Energiesparende Huawei-Rechenzentren (https://e.huawei.com/de/products/storage?utm_campaign=01WEUHQ225403N&utm_medium=pr&utm_source=weumedia&source=weumedia&utm_object=pressrelease&utm_content=2023roadshow) nutzen verschiedene energieeffiziente Technologien und Ansätze, um den Ressourcenverbrauch und die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. Ausgestattet mit modernsten Kühlsystemen, Strom-Managementsystemen und energieeffizienter Hardware tragen sie dazu bei, Umweltauswirkungen zu reduzieren.- Huawei OceanStor Dorado 2000 und OceanProtect X3000 (https://e.huawei.com/de/news/2023/solutions/storage/primary-storage-portfolio-architecture-smes?utm_campaign=01WEUHQ225403N&utm_medium=pr&utm_source=weumedia&source=weumedia&utm_object=pressrelease&utm_content=2023roadshow), das Einstiegs-Primär- und Backup-Speicherportfolio, soll KMU helfen, kosteneffiziente Speichersysteme aufzubauen und Herausforderungen wie hohe Betriebs- und Verwaltungskosten im Rechenzentrum und instabile Servicesysteme zu bewältigen.- Die MRP-Lösung (Multilayer Ransomware Protection) (https://e.huawei.com/de/products/storage/ransomware?utm_campaign=01WEUHQ225403N&utm_medium=pr&utm_source=weumedia&source=weumedia&utm_object=pressrelease&utm_content=2023roadshow) bietet überlegene Datenverschlüsselung und -schutz durch verbesserte Netzwerk- und Speicher-Erkennung, -Reaktion und -Wiederherstellung.- Optische Lösungen: Eine umweltfreundliche OTN-Lösung, basierend auf hoher Bandbreite, großer Abdeckung, hoher Zuverlässigkeit, intelligenten Betriebs- und Wartungsprozessen und platzsparender Technologie.- Die optische OTN-Campus-Lösung (https://e.huawei.com/de/solutions/enterprise-optical-network/campus-optix?utm_campaign=01WEUHQ225403N&utm_medium=pr&utm_source=weumedia&source=weumedia&utm_object=pressrelease&utm_content=2023roadshow) von (https://e.huawei.com/de/solutions/enterprise-optical-network/campus-optix?utm_campaign=01WEUHQ225403N&utm_medium=pr&utm_source=weumedia&source=weumedia&utm_object=pressrelease&utm_content=2023roadshow) Huawei reduziert den Energieverbrauch von Campus-Netzwerken und gewährleistet gleichzeitig hohe Leistung und Verfügbarkeit.Erfahren Sie, wie unsere Innovationen die verschiedensten Branchen voranbringen können und wie sie speziell zu Ihren Anforderungen passen. Hier erfahren Sie (https://e.huawei.com/en/special_topic/event/2023q1/huawei-europe-enterprise-roadshow-2023/huawei-europe-enterprise-roadshow-2023), wann die Roadshow auch in Ihrer Nähe Halt macht.Informationen zu HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 195.000 Mitarbeiter:innen und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt über 107.000 Mitarbeiter:innen im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.Pressekontakt:Pressekontakt (Enterprise) Huawei Technologies Deutschland GmbH:Bing HaoE-Mail: Bing.Hao@huawei.comPressekontakt (Corporate) Huawei Technologies Deutschland GmbH:Patrick BergerTel.: +49 (0) 30 3974 796 101E-Mail: Patrick.Berger@huawei.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2035338/Huawei_Roadshow_2023.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1636608/Huawei_Enterprise_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/digitale-und-grune-losungen-stehen-im-mittelpunkt-der-huawei-europe-roadshow-2023-301778353.htmlOriginal-Content von: Huawei EBG Europe, übermittelt durch news aktuell