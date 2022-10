Digitale Privatbank wird Realität - Alpian startet als erste FINMA-lizensierte Privatbank der Schweiz

Genf (ots/PRNewswire) -Alpian SA (Alpian) freut sich, die Eröffnung der ersten digitalen Privatbank der Schweiz bekanntzugeben, die speziell auf die Bedürfnisse des vermögenden Kundensegments zugeschnitten ist. Der auf Mobilgeräte ausgerichtete digitale Service der Bank, welcher alltägliche Dienstleistungen und das Private Banking kombiniert, steht ab sofort in den Play Stores von Apple und Google zum Download bereit. Die innovative Kombination aus menschlichem Fachwissen und modernster Technologie von Alpian bietet seinen Kunden ein noch nie dagewesenes, maßgeschneidertesPrivate-Banking-Angebot.Das einzigartige Hybridmodell von Alpian kombiniert eine sichere, hochmoderne Bankplattform mit der Unterstützung und Beratung durch die erfahrenen Vermögensberater von Alpian. Dadurch erhalten wohlhabende Kunden Zugang zu Dienstleistungen, die sonst nur Kunden traditioneller Privatbanken vorbehalten sind.Im Rahmen seines Vermögensverwaltungsmandat stellt Alpian seinen Kunden, die eine vertrauenswürdige und transparente Vermögensverwaltung verdienen, professionelle und hoch personalisierte Dienstleistungen zur Verfügung. Die wettbewerbsfähige Verwaltungsgebühr von 0,75 % setzt zudem einen neuen Branchenstandard im Private Banking.Auch die alltäglichen Bankgeschäfte sind nahtlos in das digitale System von Alpian eingebettet. Mit der exklusiven Metalldebitkarte können Zahlungen getätigt, Devisengeschäfte abgewickelt sowie Bargeld abgehoben und Einkäufe getätigt werden.Als wesentliches Unterscheidungsmerkmal zu anderen Neo-Banken werden Alpian-Kunden die Möglichkeit haben, einen In-App-Videoanruf mit in der Schweiz ansässigen Vermögensberatern zu vereinbaren, um alle Fragen oder Anliegen zu besprechen. Der persönlicheKontakt ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Wertversprechens.In den kommenden Monaten werden weitere Dienstleistungen eingeführt, während das Team weiter wächst und ein außergewöhnliches und umfassendes digitales Private Banking-Angebot bereitstellt.Schuyler Weiss, CEO von Alpian, kommentierte: „Die Gründung von Alpian, der ersten digitalen Privatbank der Schweiz, markiert einen Schritt nach vorne für die Branche. Das ist der erste wichtige Meilenstein auf unserem Weg, und es macht uns sehr stolz, dieses Produkt auf den Schweizer Markt zu bringen. Wir freuen uns auf die künftigen Angebote, die wir unseren Kunden unterbreiten wollen."Pasha Bakhtiar, Chairman von Alpian, fügte hinzu: „Die Gründung von Alpian ist ein Beweis für die Qualität und das Engagement der Mitarbeiter, die wir seit den ersten Tagen der Inkubation bei Reyl einstellen konnten. Das Team hat unermüdlich daran gearbeitet, eine robuste Schweizer Bank aufzubauen und ein unvergleichliches digitales Private-Banking-Erlebnis zu entwickeln. Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung aller unserer Aktionäre, die ihr Vertrauen in diese Initiative setzen."Informationen zu Alpian S.A.www.alpian.comLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1859449/Alpian_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/digitale-privatbank-wird-realitat---alpian-startet-als-erste-finma-lizensierte-privatbank-der-schweiz-301646261.htmlPressekontakt:Alpian.uk@grayling.comOriginal-Content von: Alpian SA, übermittelt durch news aktuell