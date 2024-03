Digitale Investments jenseits von Aktien - Experte verrät, welche Möglichkeiten es gibt

Brodenbach (ots) -Angesichts steigender Aktienmärkte und niedriger Zinsen stehen Anleger vor der Herausforderung, neue Wege für Investments zu finden. Hier öffnet die digitale Welt Türen zu bisher unerschlossenen Märkten: von Kryptowährungen über die Tokenisierung realer Vermögenswerte bis hin zu innovativen Crowdfunding-Plattformen."Digitale Investments sind vielfältig und bieten faszinierende Möglichkeiten, die weit über das herkömmliche Aktiengeschäft hinausgehen", verrät Thorsten Blum, Experte für den Vermögensaufbau in der digitalen Ära. "Wer erfolgreich investieren will, muss über den Tellerrand hinausblicken und verstehen, wie diese neuen Märkte funktionieren. Im folgenden Beitrag erklärt er, wo Anleger in Zukunft investieren sollten.Eine spannende Option, um sein Geld im Internet zu investierenIn der heutigen Wirtschaft spielt das Internet eine unverzichtbare Rolle. Investoren suchen deshalb verstärkt nach attraktiven Anlagechancen in diesem Bereich. Allerdings gestaltet sich die Suche nach passenden Investitionsmöglichkeiten oft als herausfordernd. Viele scheuen davor zurück, in Anlageformen wie Aktien oder Kryptowährungen zu investieren, deren Geschäftsmodelle sie nicht vollständig durchschauen. Oftmals sind die Investitionsangebote komplex und nicht jeder Anleger ist gewillt, sich auf die Risiken einzulassen. Das ist insofern schade, da in der Onlinewelt noch viel größeres Potenzial wartet, von dem jedoch viele Menschen keine Kenntnis haben.Eine besonders attraktive Möglichkeit, sich an digitalen Investitionen zu beteiligen, ist die Investition in Webportale. Projekte mit Potenzial sind unter anderem Ferienhaus-Portale, Investments in digitale Messen oder Geldanlagen in E-Commerce-Portale. Diese Investitionen bieten Anlegern die Chance, von der wachsenden Bedeutung des Onlinemarketings und des digitalen Handels zu profitieren. Der Vorteil liegt vor allem darin, dass es sich um ein komplett passiv erzeugtes Einkommen handelt, bei dem der Investor keine Verpflichtungen zur Mitarbeit eingehen muss. Meist investieren Anleger 25 bis 50 Prozent in die Portale - nach einigen Jahren amortisiert sich das Investment in der Regel und es warten satte Gewinne.Die Einnahmequellen von WebportalenEinnahmen kann ein Webportal über verschiedene Wege generieren:- Werbeeinnahmen: Durch den Verkauf von Werbeflächen auf der Webseite des Portals können Einnahmen generiert werden. Unternehmen zahlen in diesem Fall dafür, dass beispielsweise Display-Anzeigen oder Werbebanner gezielt auf der Seite beworben werden. Dieser Weg eignet sich vor allem dann, wenn die Webseite einen hohen Traffic verzeichnet.- Affiliate Marketing: Beim Affiliate Marketing werden die Dienstleistungen oder Produkte anderer Unternehmen auf dem Webportal beworben. Für jede über die Webseite generierte Verkaufstransaktion erhält der Webseitenbetreiber - und somit auch der Investor - dann eine Provision. Sinnvoll ist diese Option für Webportale, die sich auf bestimmte Nischen oder Produkte konzentrieren, wie Ferienhaus-Italien.de oder Hotels-Nordsee.de.- Gesponserte Beiträge: Bei dieser Methode werden Artikel veröffentlicht, die bestimmte Produkte oder Dienstleistungen bewerben, wofür der Betreiber des Portals direkt von den Marken bezahlt wird. Dies ist vor allem für Blogs mit einer hohen Reichweite geeignet.- Verkauf eigener Produkte oder Dienstleistungen: Ob digitale Produkte wie E-Books, Software und Kurse, oder physische Produkte wie zum Beispiel auf dem Portal Hometrainer.de zu finden - der Verkauf stellt eine direkte Monetarisierungsmethode dar.- Mitgliedschaften und exklusiver Content: Je nach Portal können die Betreiber und Investoren außerdem Gewinne über solchen Premium-Content generieren. In diesem Fall erhalten nur zahlende Mitglieder und Abonnenten Zugang zu gewissen Inhalten oder Bereichen der Webseite.Über Thorsten Blum:Als Geschäftsführer von cabaneo Investments schlägt Thorsten Blum die Brücke zwischen innovativen Anlagemöglichkeiten und digitalen Zukunftsmärkten. In einer Welt, in der das Internet die Grundlage wirtschaftlicher Entwicklung bildet, besteht die Herausforderung für Anleger, inmitten komplexer Angebote und volatiler Aktienmärkte sichere Investitionen zu finden. Mit einem Angebot, das es Investoren ermöglicht, sich an ertragsstarken Internetportalen zu beteiligen, bietet Thorsten Blum eine Alternative zu herkömmlichen Anlagen wie Aktien und Kryptowährungen. Sein Ansatz kombiniert erprobte Geschäftsmodelle mit einer Sicherheitsgarantie und ermöglicht auf lange Sicht ein regelmäßiges passives Einkommen. Hinter Thorsten Blum steht ein Team mit 25 Jahren Expertise in suchmaschinenoptimierten Webseiten, was cabaneo Investments zu einem attraktiven Partner für den Vermögensaufbau in der digitalen Ära macht.