Digitalbox plc Aktie: So könnte es weitergehen!

Die technische Analyse der Digitalbox-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 0,06 EUR liegt. Der Aktienkurs selbst steht bei 0,0325 EUR, was einem Abstand von -45,83 Prozent entspricht und die Einstufung "Schlecht" erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,03 EUR, was einem positiven Abstand von +8,33 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Digitalbox-Aktie wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die Auswertung von Kommentaren und Meinungen in sozialen Medien ergab überwiegend neutrale Themen, weshalb die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft wird.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Digitalbox-Aktie überkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 100 und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 80, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist. Aufgrund dieser Analyse wird dem Wertpapier ein "Schlecht"-Rating im Bereich des RSI zugewiesen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für die Digitalbox-Aktie in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.