Digitalbox plc Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

In den vergangenen zwei Wochen wurde Digitalbox von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Auch die Diskussionintensität ergibt eine mittlere Aktivität und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Digitalbox-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,05 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,033 EUR liegt. Das bedeutet, dass die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 0,03 EUR, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Digitalbox-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Digitalbox zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 50, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich ein Wert von 66, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse also eine "Neutral"-Einstufung für die Digitalbox-Aktie.