Digitalbox plc Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica Deutschland Holding":

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Digitalbox in sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, ohne Zunahme oder Abnahme von Diskussionsbeiträgen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Digitalbox-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,05 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 0,037 EUR liegt deutlich darunter, mit einem Unterschied von -26 Prozent. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 0,04 EUR, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit -7,5 Prozent darunter. Insgesamt erhält die Digitalbox-Aktie auf dieser Basis ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger diskutierten weder positive noch negative Themen bezüglich des Unternehmens Digitalbox. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Digitalbox liegt bei 50, was eine neutrale Situation anzeigt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Digitalbox-Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.