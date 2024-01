Digitalbox plc Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten erfolgen, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Präsenz von Digitalbox auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse neutral waren. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Digitalbox von den Nutzern sozialer Medien aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz können präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zulassen. In den vergangenen vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Digitalbox. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "neutral" bewertet. Es wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Digitalbox-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 0,06 EUR, während der aktuelle Kurs bei 0,0325 EUR liegt, was einer Abweichung von -45,83 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "schlechte" Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 0,03 EUR, was einer Abweichung von +8,33 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie in dieser kurzfristigeren Analyse eine "gute" Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen in der einfachen Charttechnik als "neutral" eingestuft.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative-Stärke-Index wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Digitalbox liegt der RSI7 aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Auch der RSI25 zeigt an, dass Digitalbox überkauft ist (Wert: 80). Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "schlechte" Bewertung. Insgesamt erhält das Wertpapier von Digitalbox daher eine "schlechte" Bewertung in diesem Abschnitt.