Digital, grün und intelligent: XCMG stellt auf der bauma 2022 in seiner bisher größten Ausstellung neue Energieprodukte vor

München (ots/PRNewswire) -XCMG (SHE:000425) wird auf der bauma 2022 vom 24. bis 30. Oktober in München, Deutschland, ausstellen und die neuesten Technologien und Produkte vorstellen, die den digitalen, grünen und intelligenten Entwicklungsplan des Konzerns darstellen. XCMG wird an den Ständen FS.1105/4, FS.1105/2 und FS.1105/7 auf der Messe München vertreten sein.XCMG stellt auf der diesjährigen bauma seine bisher größte Ausstellung vorund präsentiert nicht nur die komplette Baggerserie und integrierte Ausrüstungssätze für Straßenbaumaschinen, sondern auch die bei den europäischen Kunden beliebten Hebe-, Schürf- und Rammgeräte sowie Hubarbeitsbühnen. Alle vorgestellten Modelle sind speziell auf den europäischen Baumarkt zugeschnitten, der sich durch intelligente Technologien, Sicherheitsgarantie und Zuverlässigkeit auszeichnet.XCMG wird auf der bauma 2022 eine Reihe neuer Energieprodukte vorstellen, darunter rein elektrische Modelle von All-Terrain-Kranen, Baggern und Ladernmit führenden Vorteilen in Bezug auf Batterien mit großer Kapazität, schnelles Aufladen, Emissionsfreiheit und Schadstofffreiheit.„XCMG vollzieht den Übergang zu neuen Energien und die Transformation, treibt unsere nachhaltige Strategie für eine umweltfreundliche, kohlenstoffarme und intelligente neue Infrastruktur voran und treibt die Entwicklung elektronischer Steuerungs-, Batterie- und elektrischer Antriebstechnologien energisch voran. Wir hoffen, dem globalen Publikum auf der bauma 2022 unsere neuesten Errungenschaften in der Entwicklung von Baumaschinen für neue Energien präsentieren zu können", sagte Jiansen Liu, VP von XCMG und GM von XCMG Import and Export Ltd.XCMG ist das erste chinesische Unternehmen, das seit 1992 an der Messe teilnimmt, und hat in den letzten 30 Jahren keine Veranstaltung ausgelassen. Die rasante Entwicklung von XCMG in den letzten Jahren hat ein umfassendes Netzwerk aus F&E-Zentrum, lokalem Vertrieb, Lieferkettenmanagement und einem integrierten Kundendienst- und Schulungszentrum aufgebaut.Zurzeit hat XCMG drei Tochtergesellschaften in Europa, darunter ein Forschungszentrum, ein Einkaufszentrum und eine Vertriebs- und Servicegesellschaft. XCMG unterhält außerdem eine komplette Wertschöpfungskette, um den europäischen Markt zu bedienen, mit starker lokaler Unterstützung für Verkauf, Service, Finanzierung, Recycling von Gebrauchtmaschinen und mehr.„Wir treiben unsere globale Strategie aktiv voran. Mit einer starken Kombination aus professionellem Fachwissen und praktischer Erfahrung in einem multikulturellen Kontext ist XCMG bestrebt, echte Werte zu schaffen und unseren Kunden in Europa hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu bieten", sagte Liu.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte XCMG.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1861977/XCMG_s_Machines_Equipment_Has_Shipped_China_Munich_Upcoming_bauma_2022.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3597810-1&h=3473627394&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3597810-1%26h%3D2171313530%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1861977%252FXCMG_s_Machines_Equipment_Has_Shipped_China_Munich_Upcoming_bauma_2022.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1861977%252FXCMG_s_Machines_Equipment_Has_Shipped_China_Munich_Upcoming_bauma_2022.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1861977%2FXCMG_s_Machines_Equipment_Has_Shipped_China_Munich_Upcoming_bauma_2022.jpg)Pressekontakt:Wang Lin,+86-516-87565404,xcmg_media@163.comOriginal-Content von: XCMG, übermittelt durch news aktuell