Digital X-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer eintreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Digitalx heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 62,5 Punkten, was darauf hinweist, dass Digitalx weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier für den 7-Tage-RSI eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Digitalx weder überkauft noch überverkauft (Wert: 46,3), was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das Digitalx-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die Anleger haben Digitalx in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Unsere Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass vor allem neutrale Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Digitalx derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Softwarebranche. Der Unterschied beträgt 4,13 Prozentpunkte (0 % gegenüber 4,13 %), was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation wurde festgestellt, dass sich die Stimmung für Digitalx in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer für Digitalx in den letzten vier Wochen, was auf ein nachlassendes Interesse hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.