Digital X Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Digitalx-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,04 AUD verzeichnet, wobei der letzte Schlusskurs bei 0,05 AUD lag. Dies bedeutet eine Abweichung von +25 Prozent, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachten wir nun den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. Hier liegt der letzte Schlusskurs (0,05 AUD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Digitalx-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Digitalx war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in den sozialen Medien hervorgeht. Obwohl in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden, erlaubt die Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In fundamentalen Gesichtspunkten ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Digitalx mit 2 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Software" (durchschnittliches KGV von 12) unterbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Digitalx weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 (37,5 Punkte) als auch der RSI25 (48,21 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Digitalx-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.