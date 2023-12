Digital X Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktie von Digitalx ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Laut dem Anleger-Sentiment wurden neun Tage lang überwiegend positive Diskussionen geführt, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Digitalx auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers daher positiv bewertet.

Die Dividendenrendite für Digitalx beträgt aktuell 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher erhält Digitalx für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der Digitalx von 0,049 AUD eine Entfernung von +22,5 Prozent vom GD200 (0,04 AUD), was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,04 AUD, was ebenfalls ein "Gut"-Signal bedeutet, da der Abstand +22,5 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Digitalx-Aktie daher als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Software) wird Digitalx aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 2,92, was einem Abstand von 98 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 121,48 entspricht. Auf dieser Grundlage erhält Digitalx eine "Gut"-Empfehlung.