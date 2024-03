Digital X Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient der technischen Analyse. Bei Digitalx wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 40 Punkten, was bedeutet, dass die Digitalx-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 überverkauft, wodurch das Wertpapier mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält Digitalx also eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Digitalx bei 0,083 AUD derzeit +38,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +107,5 Prozent, wodurch die Einstufung ebenfalls als "Gut" erfolgt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Digitalx beträgt 2, was im Vergleich zu einem Durchschnittswert von 59 in der Branche "Software" auf eine Unterbewertung hinweist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für Digitalx. An 12 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, während überwiegend neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Digitalx, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung der Aktie.