Digital World: Kontrolleure stoppen Trump – was jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Digital World Acquisition":

Die Aktie von Digital World Acquisition (WKN: A3CYXD) setzte am Dienstag -28% zurück, heute gewinnt das Papier dank einer Erholungsbewegung +12% auf 30,50 US$. Vorausgegangen war eine sogenannte „Subpoena“ der US-Börsenaufsicht SEC. Die SEC will „zusätzliche Informationen“ und befeuert damit die Dynamik.

Die Trump Media & Technology Group ist die Medienorganisation des 45.ten Präsidenten der USA, Donald Trump. Dieser hadert mit dem Ausschluss seiner Accounts auf Twitter, ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.