Digital World: Kontrolleure stoppen Trump – was jetzt?

Die Aktie von Digital World Acquisition (WKN: A3CYXD) setzte am Dienstag -28% zurück, heute gewinnt das Papier dank einer Erholungsbewegung +12% auf 30,50 US$. Vorausgegangen war eine sogenannte „Subpoena“ der US-Börsenaufsicht SEC. Die SEC will „zusätzliche Informationen“ und befeuert damit die Dynamik.

Die Trump Media & Technology Group ist die Medienorganisation des 45.ten Präsidenten der USA, Donald Trump. Dieser hadert mit dem Ausschluss seiner Accounts ...





