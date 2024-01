Digital World Acquisition Registered (A) Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Digital World Acquisition ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gewesen, mit positiven Diskussionen an neun Tagen und negativen an drei Tagen. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Digital World Acquisition ein neutraler Titel ist. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage misst, ergibt eine "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25 für die letzten 25 Tage eine "Neutral"-Einstufung zeigt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der Schusskurs der Aktie (16,92 USD) gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (15,07 USD) um 12,28 Prozent höher ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Digital World Acquisition in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.