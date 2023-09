Digital Turbine: Quartalszahlen und Aktienentwicklung im Blickpunkt der Aktionäre

Artikel:

In 43 Tagen steht die Veröffentlichung der Quartalszahlen für das 2. Quartal des Unternehmens Digital Turbine aus Austin, USA, bevor. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie entwickelt sich die Digital Turbine Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

In nur noch 43 Tagen wird das Unternehmen Digital Turbine vor Börseneröffnung seine neuen Quartalszahlen präsentieren. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 632,92 Mio. EUR sind sowohl Aktionäre als auch Analysten gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen Experten mit einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Während im 2. Quartal 2022 ein Umsatz von 164,09 Mio. EUR erzielt wurde, wird nun ein Rückgang um -16,60 Prozent auf 136,97 Mio. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -58,80%...