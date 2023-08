Digital Turbine Quartalszahlen: Prognosen und Auswirkungen auf den Aktienkurs

ARTIKEL:

In 69 Tagen präsentiert das Unternehmen Digital Turbine mit Sitz in Austin, USA seine Quartalsergebnisse für das zweite Quartal. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie entwickelt sich die Aktie von Digital Turbine im Vergleich zum Vorjahr?

Es dauert nun nur noch 69 Tage, bis die Aktie von Digital Turbine mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 814,58 Millionen Euro die neuen Quartalszahlen präsentiert. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf diese Ergebnisse. Laut Datenanalyse gehen die Analystenhäuser derzeit davon aus, dass es im Vergleich zum vorherigen Quartal zu einem leichten Umsatzrückgang kommen wird. Im zweiten Quartal 2022 erzielte Digital Turbine noch einen Umsatz in Höhe von 161,76 Millionen Euro. Nun wird ein Rückgang um voraussichtlich -16,60...