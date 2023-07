Digital Turbine Quartalsbilanz steht an: Umsatzrückgang und Gewinnprognose im Fokus

ARTIKEL:

Die Quartalsbilanz von Digital Turbine, einer in Austin, USA ansässigen Firma, steht in 116 Tagen an. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Digital Turbine Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

In nur noch 116 Tagen wird das Unternehmen Digital Turbine seine Quartalszahlen bekanntgeben. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Firma liegt bei 850,39 Mio. EUR. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Laut Datenanalyse wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgeht. Im zweiten Quartal 2022 betrug der Umsatz von Digital Turbine noch 158,72 Mio. EUR, jetzt wird ein Rückgang um -14,10 Prozent auf 136,44 Mio. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll sich verändern und voraussichtlich um -50,00% auf 5,29 Mio. EUR fallen.

Auf Jahresbasis sind...