Digital Turbine: Bärischer Trend und erwartete Quartalszahlen beeinflussen Aktienkurs

Der Kurs bewegt sich unterhalb des Gleitenden Durchschnitts 200, was auf einen bärischen Trend hindeutet. Die Aktie hat in den letzten Wochen an Wert verloren und der RSI liegt bei 41,18. Die nächsten Unterstützungsniveaus liegen bei 8,90 EUR und 8,00 EUR.

Fazit: Die Quartalszahlen von Digital Turbine werden mit Spannung erwartet. Analysten rechnen mit einem leichten Umsatzminus im Vergleich zum Vorquartal sowie einem Rückgang beim Gewinn. Aktionäre reagieren bereits auf die Schätzungen und der Kurs ist in den letzten Wochen gestiegen. Die Charttechnik zeigt jedoch einen stark negativen Trend für die Aktie.

Bitte beachten Sie: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und gibt keine Anlageempfehlungen ab. Investitionen bergen Risiken und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Vor einer...