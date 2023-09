Digital Turbine: Analysten erwarten Rückgang der Quartalszahlen, doch Aktie bleibt vielversprechend

In weniger als zwei Monaten wird das in Austin, Texas ansässige Digital Turbine Unternehmen seine Quartalszahlen für das zweite Quartal veröffentlichen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf den Umsatz und die Gewinnzahlen und auch darauf, wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die Marktkapitalisierung der Digital Turbine Aktie beträgt derzeit 626,40 Millionen Euro. In 46 Tagen werden die Quartalszahlen bekanntgegeben, was für Spannung an der Börse sorgt. Analysten gehen davon aus, dass es zu einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal kommen wird. Im zweiten Quartal 2022 erzielte Digital Turbine einen Umsatz von 163,62 Millionen Euro. Für das aktuelle Quartal wird ein Rückgang um voraussichtlich 16,60 Prozent auf 136,57 Millionen Euro erwartet. Auch der Gewinn soll um voraussichtlich 58,80...