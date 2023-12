Digital Turbine Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Digital Turbine ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen der letzten beiden Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den Diskussionen standen in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Mittelpunkt, was zu der Gesamtbewertung "Gut" führte.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs von 6,59 USD als "Schlecht"-Signal bewertet, da er 25,2 Prozent unter dem GD200 (8,81 USD) liegt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 5,33 USD auf, was ein "Gut"-Signal bedeutet, da der Abstand +23,64 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Digital Turbine-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Digital Turbine im vergangenen Jahr eine Rendite von -62,46 Prozent erzielt, was 61,94 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" beträgt 0,7 Prozent, und Digital Turbine liegt aktuell 63,16 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1-mal die Einschätzung "Gut", 0-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" für Digital Turbine vergeben, was langfristig zu einem Rating von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Digital Turbine vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 6,59 USD erwarten sie eine Entwicklung von 279,36 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 25 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet, und insgesamt wird die Bewertung durch institutionelle Analysten als "Gut" eingestuft.