Digital Turbine Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

In den letzten Wochen wurde bei Digital Turbine eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies ergibt sich aus der Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders negativen Themen zu beobachten war. Daher wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Digital Turbine daher auf dieser Stufe als "Schlecht" eingestuft.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Auch kurzfristig wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, da innerhalb eines Monats 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 10 USD, was einer Empfehlung zum Kauf entspricht, da die Aktie um 184,9 Prozent steigen könnte.

Der Relative Strength Index (RSI) der Digital Turbine-Aktie zeigt einen Wert von 88 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (76,64) deutet auf eine Überkauftheit hin und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich der Informationstechnologie hat die Digital Turbine-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -68,29 Prozent erzielt, was 643,37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Software" liegt die Aktie mit einer Rendite von -3,5 Prozent um 64,79 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.