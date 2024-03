Digital Turbine Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Stimmung und das Interesse rund um die Aktie von Digital Turbine sind wichtige Faktoren, um die langfristige Stimmungslage zu beurteilen. Die Anzahl der Diskussionen und die Veränderung der Stimmung im Internet geben ein gutes Bild über die langfristige Stimmungslage. Insgesamt zeigt sich eine starke Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmung, was zu einer positiven Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Digital Turbine unterhalten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index, ein Signal der technischen Analyse, zeigt mit einem Wert von 76,25 eine negative Einschätzung. Auch der RSI25 von 70,64 deutet auf eine negative Bewertung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur "Software"-Branche hat Digital Turbine in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -1002,06 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie 572,36 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer insgesamt negativen Bewertung in dieser Kategorie.