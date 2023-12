Digital Turbine Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Aktienkurs von Digital Turbine im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich Informationstechnologie zeigt eine Rendite von -62,46 Prozent, was mehr als 69 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass die Performance von Digital Turbine im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche deutlich schlechter ist. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 6,15 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt Digital Turbine mit 68,61 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Digital Turbine beträgt derzeit 35,29 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso liegt der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 33,46 im neutralen Bereich und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Digital Turbine also als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Die Analysteneinschätzung für die Digital Turbine-Aktie ist aktuell "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Digital Turbine vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 25 USD, was ein Aufwärtspotential von 257,65 Prozent vom letzten Schlusskurs von 6,99 USD entspricht. Alles in allem erhält Digital Turbine eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Digital Turbine konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Diskussion festgestellt, weshalb es in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung erhält. Zusammenfassend wird Digital Turbine für diese Stufe daher insgesamt mit "Gut" bewertet.