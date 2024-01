Digital Turbine Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Stimmung und Aufmerksamkeit für Digital Turbine haben sich in den letzten Wochen laut Analyse kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine schlechte Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Digital Turbine-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 8,65 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 6,86 USD, was einer Abweichung von -20,69 Prozent entspricht und zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 5,57 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und daher zu einer guten Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung aus technischer Sicht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Digital Turbine bei -54,99 Prozent, was mehr als 65 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche liegt die Rendite mit 66,47 Prozent deutlich darunter, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind alle Einstufungen als "Gut" eingestuft worden, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Die Kursziele der Analysten zeigen ein Potenzial von 264,43 Prozent Steigerung vom letzten Schlusskurs aus, was zu einer positiven Empfehlung führt. Somit erhält Digital Turbine von den Analysten insgesamt ein "Gut"-Rating.