Digital Turbine Aktie: Spannung vor Quartalszahlen - Experten schätzen Gewinnrückgang

Die Quartalsbilanz des in Austin, USA, ansässigen Unternehmens Digital Turbine steht in 85 Tagen an. Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Zudem stellt sich die Frage, wie sich die Aktie von Digital Turbine im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 847,79 Mio. EUR wird die Digital Turbine Aktie bald ihre Quartalszahlen vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Laut Datenanalyse erwarten Experten derzeit einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Im 2. Quartal 2022 erzielte Digital Turbine einen Umsatz von 159,72 Mio. EUR. Es wird erwartet, dass dieser nun um -15,50 Prozent auf 135,15 Mio. EUR sinken wird. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -52,90% auf 5,02 Mio.EUR fallen.

Auf...