Digital Turbine Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Digital Turbine erhält eine "Neutral"-Bewertung für die Stimmung auf dem Markt, da sich diese in den letzten Wochen kaum verändert hat. Jedoch haben unsere Programme eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält Digital Turbine eine "Gut"-Bewertung für Diskussionsstärke.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten Digital Turbine insgesamt als "Gut" eingestuft. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor. Das Kursziel für die Aktie liegt bei 25 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 391,16 Prozent ergibt. Dementsprechend erhält Digital Turbine eine "Gut"-Bewertung von Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen besonders positiv für Digital Turbine. Dies setzte sich auch in den letzten ein, zwei Tagen fort. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung von den Anlegern.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor der Informationstechnologie liegt Digital Turbine mit einer Rendite von -58,23 Prozent deutlich darunter. Auch im Vergleich zur Branche der Software liegt die Rendite mit 60,6 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher erhält Digital Turbine in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.