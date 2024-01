Digital Realty Aktie: Nächster Hammer kommt!

Von insgesamt 7 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Digital Realty Trust Inc-Aktie sind 3 Einstufungen "Gut", 2 "Neutral" und 2 "Schlecht". Im Durchschnitt liegt somit ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier vor. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Digital Realty Trust Inc vor. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 121,33 USD, was auf einen möglichen Kursrückgang um -9,25 Prozent vom letzten Schlusskurs (133,7 USD) hindeutet. Die daraus resultierende Empfehlung ist demnach "Schlecht". Zusammenfassend ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten für Digital Realty Trust Inc.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Digital Realty Trust Inc derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 116,65 USD, was einer positiven Abweichung des Aktienkurses (133,7 USD) um +14,62 Prozent von diesem Trendsignal entspricht. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 133,05 USD, was einer Abweichung des Aktienkurses um +0,49 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies einem "Gut"-Rating.

Bei der Betrachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate für Digital Realty Trust Inc. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen überwiegend positive Meinungen und eine Beschäftigung mit den positiven Themen rund um Digital Realty Trust Inc, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Analytische Untersuchungen zeigen insgesamt ein überwiegend positives Signal. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".