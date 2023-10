Digital Realty Aktie: Ist das noch normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Signature Bank":

Analystenbewertungen für Digital Realty Trust Inc-Aktie wurden veröffentlicht. Von insgesamt 7 Bewertungen waren 3 "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel beträgt 124,57 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 4,27 Prozent entspricht. Die 200-Tage-Linie liegt bei 110,17 USD, während der Schlusskurs bei 119,47 USD liegt. Dies gibt eine Gesamtbewertung von "Gut". Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien haben sich für das Unternehmen kaum verändert, daher wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der Relative Strength Index (RSI) beträgt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis "Neutral". Zusammenfassend erhält Digital Realty Trust Inc eine "Neutral"-Bewertung.