Digital Realty Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "Digital Realty Trust":

Die langfristige Meinung der Analysten zur Digital Realty Trust Inc-Aktie wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt gibt es 3 positive, 2 neutrale und 2 negative Bewertungen. Im vergangenen Monat ergaben die Analysen 0 positive, 1 neutrale und 1 negative Einschätzung, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 121,33 USD, was einer erwarteten Performance von -9,82 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, und insgesamt erhält sie von der Redaktion ein "Neutral"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine positive Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 134,54 USD lag, was einem Unterschied von +17,26 Prozent im Vergleich zu den letzten 200 Handelstagen entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt von 129,74 USD liegt ebenfalls nahe dem Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Digital Realty Trust Inc-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was zu einer positiven Bewertung führt. Zudem erhielt das Unternehmen zunehmend Beachtung von den Anlegern, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen und Themen rund um den Wert der Aktie. Zudem wurden in den vergangenen Tagen mehr positive als negative Handelssignale ermittelt. Zusammenfassend wird die Aktie von Digital Realty Trust Inc als angemessen bewertet und erhält insgesamt ein "Gut"-Rating bezogen auf die Anlegerstimmung.