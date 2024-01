Digital Realty Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Anlegerstimmung für Digital Realty Trust Inc hat sich in den letzten zwei Wochen negativ entwickelt, basierend auf den Meinungen in sozialen Medien. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare war negativ, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anlegerstimmung als "neutral" eingestuft, da auch berechenbare Signale eine neutrale Einschätzung ergeben haben.

Aus technischer Sicht erhielt die Digital Realty Trust Inc-Aktie eine positive Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 130,83 USD lag, was einem Anstieg von 12,35 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Die kurzfristige Analyse basierend auf dem 50-Tages-Durchschnitt ergab jedoch eine "neutral"-Bewertung.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigen eine neutrale Einschätzung, wobei 3 Bewertungen "gut", 2 "neutral" und 2 "schlecht" waren. Auch für den letzten Monat ergab sich eine neutrale Einschätzung, basierend auf qualifizierten Analysen. Das durchschnittliche Kursziel für die Digital Realty Trust Inc-Aktie beträgt 121,33 USD, was ein Abwärtspotenzial von -7,26 Prozent bedeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Digital Realty Trust Inc-Aktie überkauft ist, basierend auf dem RSI der letzten 7 Tage, während der RSI der letzten 25 Handelstage eine neutrale Einschätzung liefert. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine "schlecht"-Bewertung.

In Zusammenfassung ergibt sich eine neutrale bis negative Gesamtbewertung für die Digital Realty Trust Inc-Aktie, basierend auf Anlegerstimmung, technischer Analyse, Analystenbewertungen und dem Relative Strength Index.