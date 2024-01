Digital Realty Aktie: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "Digital Realty Trust":

Die Stimmung der Anleger bei Digital Realty Trust Inc ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem negative Themen im Fokus, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 schlechte und 4 gute Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Die Anleger-Stimmung insgesamt wird als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Digital Realty Trust Inc derzeit bei 115,97 USD. Da der Aktienkurs bei 135,23 USD liegt, ergibt sich ein Abstand von +16,61 Prozent, was als "Gut" eingestuft wird. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich eine Differenz von +2,56 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Langfristig gesehen wird die Aktie von Digital Realty Trust Inc laut Analysten als "Neutral" eingestuft, wobei 3 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 2 "Schlecht" lauten. Innerhalb eines Monats ergibt sich eine Einschätzung von 0 "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht", was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Das Kursziel der Analysten wird bei 121,33 USD angesiedelt, was eine mögliche Performance von -10,28 Prozent zur Folge hätte und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz deuten auf eine mittlere Aktivität und eine negative Stimmungsänderung hin, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie von Digital Realty Trust Inc in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet.