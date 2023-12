Digital Media Solutions Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dafür werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Digital Media-Aktie beträgt aktuell 73. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Im Gegensatz dazu liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 53,87, was bedeutet, dass die Digital Media-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung und das Buzz um Aktien werden nicht nur von Analysen aus Bankhäusern bestimmt, sondern auch von dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei der Untersuchung der Digital Media-Aktie zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Somit erhält die Aktie hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Digital Media-Aktie derzeit mit einem "Schlecht"-Rating versehen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 5,23 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,1 USD liegt, was einer Abweichung von -98,09 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,64 USD führt zu einem "Schlecht"-Rating, da dies einer Abweichung von -84,38 Prozent entspricht.

Schließlich haben unsere Analysten die Stimmung rund um die Digital Media-Aktie auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung um die Digital Media-Aktie.

